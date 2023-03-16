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Kasten öldürme suçundan aranıyordu, yakalandı

16.03.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.A., Seydikemer İlçesi Çobanlar Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Kasten öldürme suçundan aranıyordu, yakalandı

A.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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