Kasten öldürmeden 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ’kasten öldürme’ ve ’yaralama’ gibi 10 ayrı suçtan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ’kasten öldürme’ ve ’yaralama’ gibi 10 ayrı suçtan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden 2017 yılında firar eden Gökhan T.’nin (34) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Gökhan T.’nin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş ekipleri, şüphelinin Saray Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipleri, Gökhan T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste ve şüphelinin üst aramasında ise 1 adet tabancayla buna ait 15 adet mermi ve 20.5 gram esrar ele geçirildi. Gökhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

