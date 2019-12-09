HABER

Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Konya'da yaşayan 50 yaşındaki Zübeyde Mutlu, dışarıdan tamamladığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından kazandığı üniversiteyi başarıyla bitirip yüksek lisans da yaparak, kat görevlisi olarak çalıştığı eğitim kurumunda yönetici oldu - Mutlu: - "Eğitime devam edememiş olmam içimde hep bir yaraydı. Kardeşim ortaokula kaydettirdi. Bu, en güzel sürprizdi. Arkasından liseyi bitirdim. Psikolog olan oğlum ise üniversite sınavına hazırladı hatta ev işlerini de büyük ölçüde yaparak sınava odaklanmamı sağladı"

HAVVA DEREAĞZI - Konya'da yaşayan 4 çocuk annesi Zübeyde Mutlu, dışarıdan tamamladığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından üniversiteyi başarıyla bitirip yüksek lisans da yaparak, kat görevlisi olarak başladığı eğitim kurumuna müdür oldu.

Selçuklu ilçesinde yaşayan 4 çocuk sahibi ilkokul mezunu olan Zübeyde Mutlu, yıllardır içinde ukde kalan eğitim ve öğrenimini, kardeşinin kendisinden habersiz ortaokula kaydettirmesiyle tamamlamaya karar verdi.

Mutlu, eğitim gördüğü sırada iş hayatına da atılarak Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Karatay Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) önce kat, sonra da danışma görevlisi olarak çalıştı.

Yükseköğrenimini başarıyla tamamlayan Mutlu, aynı üniversitede bitirdiği yüksek lisansın ardından ise eylül ayında ASEM'e müdür olarak atandı.

Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat eden babasının kendisine sürekli bilimden bahsetmesiyle okumaya yönelik ilgisinin başladığını söyledi.

Ailesinden gelen alışkanlıkla çok sayıda kitabı da okuduğunu aktaran Mutlu, babasının hayallerini gerçekleştirmesinde büyük etkisinin olduğunun altını çizdi.

Mutlu, farklı sebepten ötürü ilkokuldan sonra eğitimine devam edemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eğitime devam edememiş olmam içimde hep bir yaraydı. Kardeşim ortaokula kaydettirdi. Bu, en güzel sürprizdi. Arkasından liseyi bitirdim. Psikolog olan oğlum ise üniversite sınavına hazırladı. Hatta ev işelerini de büyük ölçüde yaparak sınava odaklanmamı sağladı. 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümüne yerleştim. Üniversiteye başladığımda dördüncü çocuğuma hamileydim. Bu sırada iş hayatına atılmıştım. Sabah iş, akşam da derslere gidiyordum. Bunların yanında ev işleri ve çocuklarımla da ilgileniyordum. Ev işlerini bitirdikten sonra derslere çalışırdım. Mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında 'Yaygın Eğitim' konulu tez ile yüksek lisansı da tamamladım. Daha sonra çalıştığım eğitim kurumunda yöneticiliğe getirildim. Bunları başarmamda çocuklarımın emeği büyük."

- "Kadınlar, düşündüklerinden daha güçlü"

Okuma serüveninde çevresindekilerin eğitim aşkının uzun süreli olmayacağını düşündüğünü anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Sırasıyla başarılar elde edince ailem ve çevrem bana destek olmaya başladı. Sevginin olduğu yerde zorlanma yoktur. Hayatta her insanın başına gelebilecek birtakım sıkıntıları biz de yaşadık. Hem maddi hem de manevi zor günlerimiz oldu ancak bu zor günleri bahane ederek eğitimimi yarıda bırakmadım. Yaşamış olduğum zorluklar bir bakıma itici güç oldu. Okula daha çok bağlanmama vesile oldu. Kadınlar için istedikten sonra evli ve çocuk sahibi olmak eğitime engel değil. Cesaretlerini toplayıp hayallerinin peşinden gitsinler. Kadınlar, düşündüklerinden daha güçlü."

PARTNERSerdar Ortaç'tan bomba itiraf!Serdar Ortaç'tan bomba itiraf!
Atatürk heykelini yapan sanatçı konuştu: Anadolu'nun bütün renkleri varAtatürk heykelini yapan sanatçı konuştu: Anadolu'nun bütün renkleri var
Ayşe Karaman’ın ailesinden dava öncesi basın açıklamasıAyşe Karaman’ın ailesinden dava öncesi basın açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başarı hikayesi Benim Hikayem eğitim Konya Konya Büyükşehir Belediyesi yaşam Zübeyde Mutlu

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanlışlıkla öldüğü söylenmişti... O polisin eşi "kasten öldürmeden" tutuklandı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

Yıkılma tehlikesine rağmen o evlerde yaşıyorlar... "Arda Turan buraları yıktı"

Hayatları tehlikede... "Arda Turan buraları yıktı"

Adalet Bakanı Gül duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz!

Bakan Gül 'Hazırlıyoruz' diyerek duyurdu!

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.