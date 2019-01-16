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Kat kat giyinerek mağazadan hırsızlık yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir alış merkezinden çaldığı kıyafetleri, prova odalarında yanında taşıdığı pense ile güvenlik kitlerini kırarak, üst üste giyip çalan bir kişi, polisin dikkatiyle yaklalandı.

Kat kat giyinerek mağazadan hırsızlık yaptı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, bir alış merkezinden çaldığı kıyafetleri, prova odalarında yanında taşıdığı pense ile güvenlik kitlerini kırarak, üst üste giyip çalan bir kişi, polisin dikkatiyle yaklalandı. Polisin kıyafetinin kalınlığından şüphelenerek durdurduğu şüphelinin üzerinden üst üste giydiği 2 pantalon, 2 gömlek, 2 mont çıktı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, devriye görevi yaptıkları sırada Yaprak Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde duran A.Y. dikkatlerini çekti. Üzerindeki kıyafetin kalınlığından şüphelenen polis, A.Y.'nin elindeki poşeti açıp baktığında 2 pantolon ile karşılaştı. Bu sırada A.Y.'nin üst üste 2 gömlek ve 2 pantolon ile 2 mont giydiği görüldü. Üzerinde ayrıca bir de pense bulunan şüpheli gözaltına alındı. A.Y. polisteki ifadesinde üst üste giydiği kıyafetleri alış veriş merkezindeki mağazalardan çaldığını, prova odalarında yanında getirdiği pense ile güvenlik kitlerini kırarak, üzerine giydiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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