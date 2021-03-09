Katalan AP Vekillerinin Dokunulmazlıkları Kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu, İspanya'nın Katalonya bölgesinin eski başkanı, AP milletvekili Carles Puigdemont ve iki ayrılıkçı vekilin daha dokunulmazlığının kaldırılmasını oylayarak kabul etti. Dokunulmazlıkların kaldırılması, üç Katalan’ın İspanya'ya iadeleri ve isyana teşvikten yargılanmalarının yolunu açabilir.
Carles Puigdemont ile eski Katalonya Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati, Avrupa Parlamentosu’na seçildikten sonra dokunulmazlık kazanmıştı.
Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda bir basın toplantısı düzenleyen vekiller, oylamaya karşı temyize başvuracaklarını açıkladı. Temyiz yolu, yasal süreci en az bir yıl kadar uzatabilir. Ponsati yasal olarak ellerinin güçlü olduğunu söyledi.
Carles Puigdemont da oylama ile ilgili, “Bugün Avrupa Parlamentosu için üzücü bir gün. Biz dokunulmazlığımızı kaybettik ama Avrupa Parlamentosu daha fazlasını, kendi demokrasisini kaybetti” dedi.
İspanya hükümeti, Avrupa Parlamentosu’nun kararını memnuniyetle karşıladı. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, parlamentonun kararının "İspanyol adalet sisteminin işleyişine saygının" bir işareti olduğunu söyledi; "Avrupalı bir milletvekili, makamını, ‘kendisini ulusal mahkemede görünmekten korumak’ için kullanamaz" dedi.
Diyalog yoluyla çözümü savunan Laya "Katalonya'daki sorunlar Avrupa'da değil İspanya'da çözülür" diye konuştu.
Puigdemont ve diğer ayrlıkçılar, Katalonya bölgesinin bağımsızlığı için 2017’de yapılan referandum sonrası ülkeden kaçmıştı. 2019’un Haziran ayında AP üyesi olan Puigdemont ve Comin Belçika’da sürgünde. İskoçya’da sürgünde olan Ponsati de 2020’nin Ocak ayından buyana AP milletvekili.
Üç isim hakkında da 2017’deki bağımsızlık referandumunu organize etmedeki rolleriyle ilgili İspanya’ya iadeleri için tutuklama emri mevcut.
Referandum, İspanya'da yıllardır yaşanan en büyük siyasi krize yol açtı ve ardından 2017'nin Ekim ayında Katalan meclisi, tek taraflı bağımsızlık ilan etti. Bunun üzerine merkezi hükümet ayrılıkçı liderleri tutuklamak için harekete geçti. Bu kişilerin dokuzu 2019'da isyana teşvik suçundan İspanya'da hüküm giydi ve 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
İsyana teşvik suçlamasının yanısıra Puigdemont ve Comin, kamu fonlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor.
Belçika şimdiye kadar İspanya'nın iade taleplerini reddetti. Ocak ayında bir mahkeme, Belçika'da yaşayan Katalan hükümetinin ayrılıkçı bir diğer eski üyesi olan Lluis Puig'i, kamu fonlarının kötüye kullanılması suçlamasıyla iade etmeyi reddetti.
Seçmenlerin yüksek oranda desteklediği referandumu, İspanya yasadışı ilan etmişti. Halk Katalonya’da sokağa dökülmüş, polisin yoğun müdahalesi sonucu yüzlerce kişi yaralanmıştı.