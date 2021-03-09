Katalan AP Vekillerinin Dokunulmazlıkları Kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu, İspanya'nın Katalonya bölgesinin eski başkanı, AP milletvekili Carles Puigdemont ve iki ayrılıkçı vekilin daha dokunulmazlığının kaldırılmasını oylayarak kabul etti. Dokunulmazlıkların kaldırılması, üç Katalan’ın İspanya'ya iadeleri ve isyana teşvikten yargılanmalarının yolunu açabilir.

Carles Puigdemont ile eski Katalonya Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati, Avrupa Parlamentosu’na seçildikten sonra dokunulmazlık kazanmıştı.

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda bir basın toplantısı düzenleyen vekiller, oylamaya karşı temyize başvuracaklarını açıkladı. Temyiz yolu, yasal süreci en az bir yıl kadar uzatabilir. Ponsati yasal olarak ellerinin güçlü olduğunu söyledi.

Carles Puigdemont da oylama ile ilgili, “Bugün Avrupa Parlamentosu için üzücü bir gün. Biz dokunulmazlığımızı kaybettik ama Avrupa Parlamentosu daha fazlasını, kendi demokrasisini kaybetti” dedi.

İspanya hükümeti, Avrupa Parlamentosu’nun kararını memnuniyetle karşıladı. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, parlamentonun kararının "İspanyol adalet sisteminin işleyişine saygının" bir işareti olduğunu söyledi; "Avrupalı bir milletvekili, makamını, ‘kendisini ulusal mahkemede görünmekten korumak’ için kullanamaz" dedi.