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Katalan ayrılıkçılarla ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

Aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın olduğu 22 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri hakkında iddianame hazırlandı - İddianamede Junqueras hakkında 25, sivil toplum kuruluşları liderleri Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez ile eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell hakkında ise 17 yıl hapis cezası istendi

MADRİD (AA) - İspanya'da savcılar, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras hakkında devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kullanmak suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Tartışmalı davaya bakan savcılar, aralarında Junqueras'ın olduğu 22 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, geçen sene yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle sanıkların devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kulanmaktan yargılanması istendi ancak davada hükümeti temsil eden avukatlar, devlete isyan yerine daha az ceza öngören suçlamalar yöneltilmesini talep etti. Bu adım, azınlık hükümetinin özellikle bütçenin kabulünde ayrılıkçı Katalan partilerin desteğine ihtiyaç duyduğunun işareti olarak değerlendirildi.

İddianamede aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu firari isimlere ise yer verilmedi.

Hakkında 25 yıl hapis cezası istenen tutuklu Junqueras, suçlu bulunması durumunda 25 yıl kamu görevinden de men edilme ihtimaliyle karşı karşı kalacak.

İddianame 17 yıl ile en çok hapis cezası istenen isimler ise bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları yöneticileri Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez ile eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell oldu.

Yargılamanın 2019'un ilk aylarında başlaması bekleniyor.

- Süreç

İspanya Anayasa Mahkemesinin, yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senatonun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri, ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.

Haklarında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve bazı eski bakan veya siyasetçiler, Belçika, İskoçya ve İsviçre'ye kaçarken, 9 eski hükümet üyesi ise halen tutuklu.

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Anahtar Kelimeler:
Carles Puigdemont İspanya Katalonya Oriol Junqueras

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