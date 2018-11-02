Katalan ayrılıkçılarla ilgili dava

MADRİD (AA) - İspanya'da savcılar, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras hakkında devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kullanmak suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Tartışmalı davaya bakan savcılar, aralarında Junqueras'ın olduğu 22 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, geçen sene yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle sanıkların devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kulanmaktan yargılanması istendi ancak davada hükümeti temsil eden avukatlar, devlete isyan yerine daha az ceza öngören suçlamalar yöneltilmesini talep etti. Bu adım, azınlık hükümetinin özellikle bütçenin kabulünde ayrılıkçı Katalan partilerin desteğine ihtiyaç duyduğunun işareti olarak değerlendirildi.

İddianamede aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu firari isimlere ise yer verilmedi.

Hakkında 25 yıl hapis cezası istenen tutuklu Junqueras, suçlu bulunması durumunda 25 yıl kamu görevinden de men edilme ihtimaliyle karşı karşı kalacak.