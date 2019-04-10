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Katalan lider Puigdemont AP seçimleri için aday olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

Katalan lider Puigdemont AP seçimleri için aday olacak

BRÜKSEL (AA) - Eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Bağımsızlık referandumu sonrası Madrid'deki merkezi yönetimin hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından İspanya'dan ayrılan Puigdemont, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Puigdemont, AP seçimlerinde "Junts per Catalunya" partisinden ilk sıra adayı olacağını belirterek, partinin aday listesini açıkladı.

Basın toplantısında İspanya'da eski bölgesel bakanlar Clara Ponsati ve Toni Comin de hazır bulundu.

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu.

Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu Carles Puigdemont Katalonya

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