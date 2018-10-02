Katalan liderden İspanya hükümetine tehdit

MADRİD (AA) - Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e, bölgeye bir ay içinde bağımsızlık referandumuna gitme hakkı tanımaması durumunda azınlık hükümetine olan desteği çekecekleri tehdidinde bulundu.

Torra, Barselona'da yaptığı konuşmada, Katalan ayrılıkçı partilerin kendi kaderini tayin hakkı için oylama istedi.

Sabırlarının sonsuz olmadığını belirten Torra, "Eğer üzerinde mutabık kalınan, bağlayıcı ve uluslararası tanınırlığı olan kendi kaderini tayin hakkına ilişkin bir teklif kasım ayı gibi masaya gelmezse, bağımsızlık hareketi Sayın Sanchez'e parlamentoda herhangi bir istikrar garantisi veremez." dedi.

İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa da gazetecilere yaptığı açıklamada, Torra'nın sözlerine tepki göstererek, "Ültimatomları kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Özerk yönetimi desteklediklerini ancak bağımsızlığa karşı çıktıklarını vurgulayan Celaa, Torra'dan diyaloğa devam etmesini istedi.

- Hükümet düşebilir

Başbakan Sancehz, ayrılıkçı Katalan partilerin desteğini yitirmesi durumunda 2019 bütçesini parlamentodan geçirmekte zorlanacak. Bütçenin kabul edilmemesi hükümetin düşmesine neden olacağından, ülkede seçime gidilmek zorunda kalınacak.