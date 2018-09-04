MADRİD (AA) - Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra, İspanya hükümetinden daha fazla yetki değil, bağlayıcı bir bağımsızlık referandumu isteyerek, ayrılıkçıları sokağa çağırdı.

Torra, Barselona'da yaptığı "Bizim An" başlıklı konuşmada, merkezi hükümetle Katalonya'nın geleceğine ilişkin görüşmelere katılmaya hazır olduğunu ve şiddeti reddettiğini söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez'in "pekiştirilmiş bir özerkliğin oylanacağı referandum" önerisini yetersiz bulan Torra, "Sadece üzerinde mutabık kalınmış, bağlayıcı ve uluslararası tanınırlığı olan bir bağımsızlık referandumu sorunu çözer." dedi.

Torra, geri adım atmadıklarının ve hiçbir şeyden vazgeçmediklerinin altını çizerek, "Açık bir hedefimiz var. O da cumhuriyet şeklinde bağımsız Katalonya devleti." diye konuştu.

- "Ya özgürlük ya özgürlük"

Ayrılıkçıları, gelecek haftalarda yapılması planlanan halk toplantılarına yoğun katılım sağlamaya ve sokakları doldurmaya çağıran Torra, kalabalıkların İspanyol hükümetinin bölgeye kendi kaderini tayin hakkı vermesine yardımcı olacağını söyledi.