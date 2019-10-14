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Katalan liderlere 9 ila 13 yıl hapis cezası

14.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

İspanya Yüksek Mahkemesi, dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili olarak 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rolden dolayı 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verdi.

Katalan liderlere 9 ila 13 yıl hapis cezası

İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras’a isyana teşvik ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımı suçlamalarıyla 13 yıl ceza verdi. Junqueras, mahkemede yargılanan en üst düzey Katalan siyasetçiydi.

Junqueras’ın yanı sıra özerk bölgenin üç eski bakanına da 12’şer yıl hapis cezası verildi. Yargılanan 12 kişiden 3’ü ise isyana teşvikten değil itaatsizlikten suçlu bulundu ancak bu kişilere hapis cezası verilmedi.

Sanıkların tamamı, daha ciddi bir suç olan "ayaklanma” suçlamasından aklandı.

Junqueras: Parlamentoda oylama yapmak suç olamaz

12 sanık yargılamanın son gününde on beşer dakikalık savunmalar yaptı. Katalonya Özerk Bölgesi eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras son savunmasında, “Bir parlamentoda oylama yapmak ve cumhuriyeti savunmak suç olamaz” dedi.

Katalan Bölgesel Hükümeti’nin eski başkanı Carles Puigdemont ise hapis cezalarını "acımasızlık” olarak nitelendirdi. Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Puigdemont, “Hiç olmadığı kadar tepki verme zamanı. Oğullarımız ve kızlarımızın geleceği için. Demokrasi için. Avrupa için. Katalonya için” ifadelerini kullandı.

Puigdemont, bağımsızlık referandumunun yapıldığı dönemde Katalan hükümetinin başındaki isimdi ancak sonrasında Belçika’ya sığındığı için yargılamada yer almadı.

Karar açıklanmadan önce hem ayrılıkçılar hem de hükümet sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Ayrılıkçılar yanlış bir şey yapmadıklarını ve mahkemenin siyasi olduğunu savunurken, hükümet yargılamanın katı bir şekilde hukuka bağlı olduğunu belirtti.

AFP,rtr,dpa/BK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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