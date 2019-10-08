Katalan medyasına seçim kampanyası yasağı

MADRİD (AA) - İspanya Seçim Kurulu, 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerden dolayı Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere yönelik yeni yasaklar getirdi.

Seçim Kurulu, Katalonya'da kamu binalarına asılan, yargılanan Katalan siyasetçiler ile yurt dışına kaçanlara destek veren pankart ve sarı kurdelelerin kaldırılması kararından sonra medyada kullanılan bazı ifadeleri de yasakladı.

Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Katalonya resmi televizyonu TV3 ile radyosunun kullandığı "siyasi tutuklular" ve "sürgündeki başkan" ifadelerinin seçim kampanyası süresince kullanılamayacağı bildirildi.

Katalonya'da yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan 12 Katalan siyasetçi için "siyasi tutuklu" ve yurt dışına kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont için de "sürgündeki başkan" ifadeleri kullanılıyordu.

Liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin itirazını kabul ederek, basın kuruluşlarına söz konusu yasağı getiren Seçim Kurulu, "siyasi ve sosyal çoğulculuk ilkesinin yanı sıra, kamuoyunu seçim dönemlerinde yönetmesi gereken bilgilerin eşitliği ve tarafsızlığından dolayı" bu kararı aldığını duyurdu.