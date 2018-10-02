Katalan Parlamentosundan İspanya yargısına ret

MADRİD (AA) - Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, İspanya yargısının aralarında eski Katalan lider Carles Puigdemont'un da olduğu bazı siyasetçilerin milletvekilliklerini askıya alma kararını reddeden tasarıyı onayladı.
Parlamentoda, kaçak Puigdemont ve diğer 5 Katalan siyasetçinin görevlerine devam edip edemeyeceği görüşüldü. Ayrılıkçı üyeler, İspanya Yüksek Mahkemesinin bu kişilerin milletvekilliklerini askıya alma kararını reddeden bir tasarıyı oylayarak kabul etti. Birlik yanlısı partilerin ret oyu verdiği düzenlemeyle kaçak ya da tutuklu Katalan siyasetçilere vekalet vererek oy haklarını kullanma imkanı da tanındı.
Kararın, merkezi hükümet ile Katalonya yönetimi arasında yeni bir soruna yol açması bekleniyor.
- Süreç
İspanya Anayasa Mahkemesinin, yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.
Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senato'nun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.
21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri, ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.
Haziran ayında göreve gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'ya daha fazla özerklik verilmesi konusunda referandum yapılmasını önerirken, ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna karşı çıkmıştı.
Haklarında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve bazı eski bakanlar veya siyasetçiler, Belçika, İskoçya ve İsviçre'ye kaçarken, 9 eski hükümet üyesi ise tutuklu durumda.
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