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Katalin Novak: İktidar partisinin eski aile bakanı Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

10.03.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan 3 Nisan genel seçimleri arifesinde Macaristan Parlamentosu'nda bugün cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleşti. Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Katalin Novak oldu. Budapeşte'den Tarık Demirkan, Novak ve rakibi Peter Rona'nın politikalarını aktarıyor.

Katalin Novak: İktidar partisinin eski aile bakanı Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

Yaklaşan 3 Nisan genel seçimleri arifesinde Macar parlamentosunda bugün cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleşti: Macaristan'nın yeni cumhurbaşkanı Katalin Novak oldu.

Beşer yıllık iki görev dönemini tamamladığı için anayasaya göre bir daha seçilemeyecek olan eski cumhurbaşkanı Janos Ader'in yerine iki aday gösterilmişti: Fidesz - Hristiyan Demokrat iktidar partilerinin adayı eski Fidesz başkan yardımcısı ve aileden sorumlu devlet bakanı Katalin Novak, muhalefet ittifakının adayı ise Oxford profesörü Peter Rona idi.

Aileden sorumlu bakan Oxford profesörüne karşı

Adayların kendilerini ve programlarını tanıttıkları konuşmalarda Katalin Novak, kendisinin de bakan olarak görev yaptığı hükümetin kazanımlarına, özellikle de nüfus artışına neden olan çocuk ve aile yardım programının başarılarına büyük yer ayırdı. Novak yaklaşan seçimlerde seçmenleri ulusal değerleri göz önünde bulundurmaya çağırdı.

Ailesi 1956 ayaklanmasında Macaristan'ı terk eden, bir süre ABD'de yaşayan, daha sonra ise İngiltere'ye yerleşen ve şu an itibarıyla da Oxford üniversitesinde ders veren ekonomist Peter Rona ise Macar hükümetini ağır bir şekilde eleştirdi.

Ülke nüfusunun yüzde 74'ünün AB standartlarına göre yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirten Rona, Macaristan'ın sadece ülke içinde vatandaşlarını yoksullaştırmasıyla değil, uluslararası platformlarda da yalnızlaşmasıyla dikkatleri çektiğini söyledi.

Yeni liberal görüşlere karşı olan düşünceleriyle ve küreselleşmenin olumsuz etkilerine yönelik eleştirileriyle de tanınan Rona, "Macaristan 2. Dünya Savaşı'nda da savaşı başlatan ülkenin müttefikiydi, şimdi de Rusya'ya karşı tavır almaya yanaşmıyor" diyerek Macar hükümetini eleştirdi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde beklendiği üzere, parlamentoda çoğunluğa sahip Fidesz milletvekilleri, Macaristan'ın 6. cumhurbaşkanı olarak Katalin Novak'ı seçtiler.

Başbakan Orban, Novak'ı tebrik ediyor

Muhalefet eleştiriyor: Parti başkan yardımcısından 'tarafsız' cumhurbaşkanı olur mu?

Muhalefet, iktidar partisinin başkan yardımcısı olan ve aynı zamanda Viktor Orban'ın çalışma arkadaşlarından bakan Katalin Novak'ın nasıl olup da tarafsız bir mevki olması gereken cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirebileceğini sorguluyor.

Hükümet çevreleri ise Katalin Novak'ın hem bakanlık döneminde aileyi ve sosyal konuları ilgilendiren programlarıyla ne kadar başarılı olduğunu ve hem de ülkeye bir kadın cumhurbaşkanı seçerek Macaristan'ın kadın hakları konusunda ne kadar ileri pozisyonlara ulaştığını öne çıkarıyor.

Yani beklendiği gibi, cumhurbaşkanlığı seçimleri Macaristan'da iktidar ve muhalefeti birbirine yaklaştırmadı. Tam tersine, cumhurbaşkanlığı seçimi, yaklaşan 3 Nisan genel seçimlerinin provası biçiminde bir gerginlik ortamında gerçekleşti.

Macaristan, genel seçimlere iki karşıt kampın kampanyası altında hazırlanıyor.

İktidardaki Fidesz - Hristiyan Demokratlar ortaklığına karşı altı partiden oluşan muhalefet ittifakı, seçim bölgelerinde ortak adayla ve yine ortak bir şekilde saptadıkları bir başbakan adayıyla genel seçime katılıyor.

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Macaristan
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