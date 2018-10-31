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"Katalog evliliği" yapan eski yargı mensuplarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski hakim ile eşi eski savcıya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski yargı mensubu çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski cumhuriyet savcısı Onur ile eşi eski hakim Zehra Haktanır Arslantepe ve avukatları katıldı.

Sanık Onur Arslantepe, suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock raporlarının bilirkişiye gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen raporun yeterli olduğunu belirterek, talebin reddine karar verdi.

Sanık Arslantepe, ByLock kullanmadığını öne sürerek, herhangi bir terör örgütüyle bağının olmadığını savundu.

Sanık Zehra Haktanır Arslantepe de iddiaları kabul etmeyerek, ByLock tespit raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların ByLock kulandıklarını, sanık Onur Arslantepe'nin örgütün hakim savcılık sınavı için oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını, daha sonra kaldığı örgüt evinde "ev abiliği" yaptığını kaydetti.

Sanık Zehra Haktanır Arslantepe'nin de örgüt evlerinde kaldığını ve "katalog evliliği" yaptığını belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, çifte "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Gaziantep

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