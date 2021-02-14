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Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

14.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da 4 ilçede 11 farklı adrese fuhuş operasyonu düzenlendi.

İstanbul’da 4 ilçede 11 farklı adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanlarını zengin iş adamlarına gönderdikleri ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde 11 farklı ikamet ve otele eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, aralarında çete liderinin de olduğu tespit edilen Ukrayna kökenli Anna K. ve diğer 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Müşterileri olduğu tespit edilen 12 şahıs ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 7 adet sim kart ,7 cep telefonu, zorla çalıştırdıkları iddia edilen mağdurların isimleri, alınan ve verilen para kayıtlarının not defterleri son olarak, 400 Dolar ve 350 Euro para ele geçirildi.

Kadınların fotoğraflarından katalog oluşturmuşlar
Öte yandan, çalıştırılan mağdur kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanları ve müşterilerin bu yöntemle kadınları seçtiği tespit edildi. Şüphelilerin, iş adamlarından çok yüksek meblağlar aldıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden Anna K. ve diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

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