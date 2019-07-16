HABER

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yaptıkları yaptığı fuhuş operasyonuyla ilgili olarak nöbetçi mahkemeye çıkartılan 10 kişiden 9’u insan ticareti, fuhşa teşvik, fuhşa yer sağlamak iddiasıyla tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yaptıkları yaptığı fuhuş operasyonuyla ilgili olarak nöbetçi mahkemeye çıkartılan 10 kişiden 9’u insan ticareti, fuhşa teşvik, fuhşa yer sağlamak iddiasıyla tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş çetesinin ağına düşürdüğü ve polis tarafından kurtarılan 21 kadın ise ülkelerine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği fuhuş operasyonunda Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı, fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadın kurtarıldı. Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin yanı sıra isimleri belirlenen 3 şüpheli için arama çalışması başlatıldı.
3 ay önce başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirli kadın satıcısı şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişilere fuhşa teşvik ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıklarını tespit edildi. Şüphelilerin teknik takibi sonuçları otel kayıtlarıyla eşleştirilerek suçu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Antalya merkezli Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda, İ.F., N.H.,Y.A., İ.Ç., K.Ö., M.L. ile yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyle B.A. ve İ.L.E. gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde aranan kişilerden H.A. ve Rusya vatandaşı A.S. da gözaltına alındı.
Toplam 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne getirildi. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme, Hanefi A., İbrahim F., Nihat H., Yılmaz A., İsmail Ç., Kadir Ö.n, Mehmet L., İsmail L. E. ve Alexandr S.’nin tutuklanmasına karar verirken B.A.’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya

G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

Herkesin gözü önünde dehşet saçtı! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.