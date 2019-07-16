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Kataloglu fuhuş çetesi operasyonunda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yabancı uyruklu kadınları, hazırladıkları kataloglar üzerinden erkeklere gösterip fuhuş yaptıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, tutukladı.

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonunda 9 tutuklama

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, yabancı uyruklu kadınları, hazırladıkları kataloglar üzerinden erkeklere gösterip fuhuş yaptıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, tutukladı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden gösterip fuhuş yaptırdıkları belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı. 3 ay boyunca yapılan istihbarat çalışmaları sonunda şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişileri fuhşa teşvik ettikleri, yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında yeterince delil toplanmasından sonra 12 Temmuz'da Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa teşvik edilen Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı 21 kadın kurtarıldı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan B.A., İ.Ç., M.L., H.A., N.H., İ.F., K.Ö., İ.L.E., Y.A. ve Romanya vatandaşı A.S., sorgularının ardından dün Kemer Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan K.T. ve M.C. ise aranıyor.

FOTOĞRAFLI

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonunda 9 tutuklama

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