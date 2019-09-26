İspanya hükümeti yetkilileri, söz konusu Katalonya elçiliklerinin "faaliyetleriyle İspanya'nın çıkarlarına ciddi zarar verdiğini ve uluslararası ilişkiler ile ilgili anayasa maddesini ihlal ettiğini" açıklamıştı.

Katalan mahkemesinin bu talebi reddetmesi üzerine merkezi hükümet ağustosta Katalonya elçilikleriyle ilgili itirazını Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu.

İngiltere ve İrlanda temsilciliklerinin Londra'da tek bir yerde toplanacağı belirtildi.

Katalonya özerk yönetim hükümet başkanlığının Resmi Gazetesinde yayınlanan Katalan hükümetinin çıkardığı kararnameye göre İngiltere, ABD, İrlanda, Almanya, İsviçre, Fransa ve İtalya'da dış temsilcilikler açılacağı bildirildi.

İspanyol basınına sızan haberlerde, sorgulamaları süren Katalanların terörizm suçlamalarını kabul etmediği, patlayıcıların bir elektrik şebekesine sabotaj yapılması için kullanılacağını söyledikleri belirtildi.

Patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme bulundurdukları tespit edilen bu kişiler için savcılık terörizm suçlamasında bulundu.

Bu arada İspanyol jandarmasının hafta başında düzenlediği operasyonda, Katalonya'da şiddet içerikli eylemler yapma hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişinin soruşturmaları devam ediyor.

Öte yandan İspanya İçişleri Bakanlığı, Katalonya'da yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde çıkabilecek olası şiddet olaylarına karşı bölgeye takviye polis gönderdi.

Gözaltılara tepki gösteren Katalonya özerk hükümet başkanı Quim Torra, İspanyol devletinin Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerini terörizmle bağlantılı gibi gösterme çabası içinde olduğunu iddia etti.

İspanyol devletinin "siyasi baskı yaptığını" öne süren Torra, "Demokratik bir hareketin terörizmle ilişkilendirilmesine müsaade etmeyeceğim." dedi. Torra ayrıca "Katalonya ile İspanyol hükümeti arasında diyaloğun başlatılmaması halinde Katalonya'nın bir kez daha kendi geleceğine karar verme hakkını kullanacağını" savundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, Torra'nın sözlerine karşılık "Bağımsızlıkçıların terörizmle ilişkilendirilmesini istemiyorsa ne tür olursa olsun tüm şiddet eylemlerini kınamalı" açıklamasında bulundu.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış ardından 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti.