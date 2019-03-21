"Katalonya bağımsızlık için Çin'den 11 milyar avro istedi"

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de devam eden ayrılıkçı Katalanların davasında şahit olarak dinlenen bir jandarma görevlisi, Katalonya'nın bağımsızlık için Çin'den 11 milyar avro istediğini ileri sürdü.

Katalonya özerk hükümetinin eski Mali İşleri Sorumlusu Lluis Salvado'nun ofisine 20 Ekim 2017'de yapılan aramada ele geçirilen belgeleri inceleyen ekipte olan bir jandarma görevlisi, Yüksek Mahkeme'de devam eden davada şahit olarak ifade verdi.

Jandarma görevlisi, Salvado'nun ofisinde bulunan bir flaş bellekte, gönderenin belli olmadığı bir elektronik postanın kopyasının olduğunu ve burada Çin'den finansman yardımı istendiğinden bahsedildiğini anlattı.

"Katalonya özerk hükümeti bağımsızlık için dışarıdan finansman arıyordu ve Çin'den 11 milyar avro istedi." diyen jandarma görevlisi, Katalonya yönetiminin ayrıca Katalan kamu sektöründen 4,5 milyar avro, belediyelerden 6 milyar avro ve bireysel vergilerden de 1,3 milyar avro olmak üzere bağımsızlık finansmanı için 22,8 milyar avro toplamayı hedeflediğini ileri sürdü.