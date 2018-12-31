Katalonya bağımsızlık talebini 2019'da sürdürecek

MADRİD (AA) - İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalonya özerk yönetimi hükümeti, 2019 yılında bağımsızlık yanlısı girişimlerin süreceği mesajını verdi.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra, Katalan televizyonunda yayımlanan yeni yıl mesajında, bağımsızlık yanlılarına "2019 yılında birlik içinde olma ve adaletsizliğe karşı başkaldırma" çağrısı yaptı.

Torra, 2019'un, "İspanyol devletinin baskı duvarlarını yıkmaya ve adaletsizliğe karşı başkaldırmaya" vesile olması dileğinde bulundu.

Bağımsızlık talebinden vazgeçmeyen Katalonya için "barışçıl ve demokratik bir çözüm" isteyen Quim Torra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den bu yönde "samimi, cesur ve inandırıcılığı olan bir diyalog" başlatmasını istedi. Torra ayrıca, Katalonya sorunun çözümü için uluslararası arabulucu talebini de yineledi.

Sosyalist İşçi Partisinin lideri olan Başbakan Sanchez, 20 Aralık'ta Barselona kentinde Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Torra ile görüşmüştü.

Katalonya'nın bağımsızlık taleplerine "müzakere edilemez" diyerek karşı çıkan Sanchez, diğer yandan Katalonya'daki sorunları çözmek için diyalogdan yana olduğunu vurgulamıştı.