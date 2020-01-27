Katalonya Başkanı Quim Torra'nın milletvekilliği düşürüldü

Katalan parlamentosunun genel kurulunda söz alan Torra ise "Bağımsızlık sadece güç birliğiyle mümkündür. Bizi bloke eden baskılara müsaade etmeyin ve halkın arzusuna saygı gösterin." dedi.

Katalonya Parlamento Başkanı Roger Torrent, Torra'nın milletvekilliğinin düşürülmesinden dolayı artık oy hakkı olmadığını ama Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Zira Katalonya özerk yönetimi statüsüne göre bir kişinin Katalonya Başkanı olabilmesi için milletvekili olması gerekiyor.

Katalonya Parlamentosu Başkanlık Divanı, devletin kurumlarına itaatsizlik suçundan kamu görevinden 1,5 yıl men cezası alan Torra'nın milletvekilliğini düşürme kararı aldı ancak Torra'nın milletvekilliğini kaybetmesinden dolayı otomatik olarak elinden alınması gereken Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı görevine dokunulmadı.

Torra, Katalan parlamentosunun 4 ve 10 Ocak'ta aldığı kararlarla kendisinin milletvekilliğini tasdik ettiğini hatırlatarak, bu hakkının korunması gerektiğini savundu.

Katalonya parlamentosunda ana muhalefette olan Vatandaşlar Partisi'nin lideri Lorena Roldan da Torra'nın "suçlu biri" olduğunu ifade ederek, Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığından da hemen alınmasını istedi.

Barselona İl Seçim Kurulu da aralık 2017'de yapılan Katalonya yerel parlamento seçimlerinde en çok oyu alan ilk aday olan Maria Sesserrich'in Torra'nın yerine milletvekili olmak üzere mazbatasını alacağını duyurdu.

- Torra hakkındaki yasal süreç

Torra, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim öncesinde, Merkez Seçim Kurulu'nun talimatına rağmen Barselona'daki Katalonya hükümet binasında asılı sarı kurdeleyi ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartın kaldırmamasından dolayı Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince aralık ayında 1,5 yıl kamu görevinden men ve 30 bin avro cezaya çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme de geçtiğimiz hafta bu cezanın hemen yürürlüğe girmesi yönünde bir karar almıştı.