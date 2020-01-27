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Katalonya Başkanı Quim Torra'nın milletvekilliği düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Torra, Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı görevine devam edebilecek

MADRİD (AA) - İspanya'da ayrılıkçı girişimlerle gündemde olan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'nın Katalan parlamentosundaki milletvekilliği düşürüldü.

Katalonya Parlamentosu Başkanlık Divanı, devletin kurumlarına itaatsizlik suçundan kamu görevinden 1,5 yıl men cezası alan Torra'nın milletvekilliğini düşürme kararı aldı ancak Torra'nın milletvekilliğini kaybetmesinden dolayı otomatik olarak elinden alınması gereken Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı görevine dokunulmadı.

Zira Katalonya özerk yönetimi statüsüne göre bir kişinin Katalonya Başkanı olabilmesi için milletvekili olması gerekiyor.

Katalonya Parlamento Başkanı Roger Torrent, Torra'nın milletvekilliğinin düşürülmesinden dolayı artık oy hakkı olmadığını ama Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Torrent, Katalonya özerk hükümetinin 2020 yılı bütçesiyle ilgili yapılacak oylamaya Torra'nın katılamayacağını söyledi.

Katalan parlamentosunun genel kurulunda söz alan Torra ise "Bağımsızlık sadece güç birliğiyle mümkündür. Bizi bloke eden baskılara müsaade etmeyin ve halkın arzusuna saygı gösterin." dedi.

Torra, Katalan parlamentosunun 4 ve 10 Ocak'ta aldığı kararlarla kendisinin milletvekilliğini tasdik ettiğini hatırlatarak, bu hakkının korunması gerektiğini savundu.

Katalonya parlamentosunda ana muhalefette olan Vatandaşlar Partisi'nin lideri Lorena Roldan da Torra'nın "suçlu biri" olduğunu ifade ederek, Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığından da hemen alınmasını istedi.

Barselona İl Seçim Kurulu da aralık 2017'de yapılan Katalonya yerel parlamento seçimlerinde en çok oyu alan ilk aday olan Maria Sesserrich'in Torra'nın yerine milletvekili olmak üzere mazbatasını alacağını duyurdu.

- Torra hakkındaki yasal süreç

Torra, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim öncesinde, Merkez Seçim Kurulu'nun talimatına rağmen Barselona'daki Katalonya hükümet binasında asılı sarı kurdeleyi ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartın kaldırmamasından dolayı Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince aralık ayında 1,5 yıl kamu görevinden men ve 30 bin avro cezaya çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme de geçtiğimiz hafta bu cezanın hemen yürürlüğe girmesi yönünde bir karar almıştı.

Torra, tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçilere destek vermek için ayrılıkçı Katalan siyasi partiler tarafından sembolleştirilen sarı kurdele ve söz konusu pankartı, "ifade özgürlüğü" olarak savunuyor.

Torra'nın durumundaki belirsizlikten dolayı Katalonya'da bu yıl sonunda erken yerel seçimlere gidilebileceği belirtiliyor.

- Tutuklu Katalan siyasetçiler yarın Katalonya parlamentosuna gelecek

Bu arada Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı hüküm giyen ve cezaevinde bulunan eski Katalonya özerk hükümeti bakanları yarın Katalonya parlamentosuna gelecek.

Cezaevinden izinli olarak çıkacak 6 Katalan siyasetçi, Katalonya parlamentosunda oluşturulan 155. maddeyi Araştırma Komisyonu'nda ifade verecek.

Katalonya'da bağımsızlık referandumu ve ardından yerel parlamentonun aldığı tek taraflı bağımsızlık kararı sonrası İspanya'da Senato'da yapılan oylamayla Anayasanın 155. maddesi kısa bir dönem Katalonya'da uygulanmış ve özerk yönetim hakları merkezi hükümete devredilmişti.

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İspanya Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra Katalonya sorunu milletvekilliği düşürüldü

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