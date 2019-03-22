Katalonya Başkanı Torra için emre itaatsizlik suçlaması

MADRİD (AA) - İspanya'da ayrılıkçı girişimlerle gündemde olan Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Quim Torra hakkında, emre itaatsizlik gerekçesiyle görevden alınma ihtimalini de içeren yasal girişimin başlatılması istendi.

Ayrılıkçı girişimlerden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için kamu binalarına asılan sembollerin kaldırılması talimatına iki kez uymayan Torra için Merkez Seçim Komitesi harekete geçti.

Katalonya'daki kamu binalarında uzun süredir asılı olan bölge amblemi, yargılanan Katalan siyasetçilere destek veren pankart ve bağımsızlık girişimin sembolü olan sarı kurdelaların kaldırılmaması üzerine Merkez Seçim Komitesi bir dizi karar aldığını duyurdu.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı hakkında emre itaatsizlikten Savcılık tarafından soruşturma açılmasını isteyen Merkez Seçim Kurulu, ayrıca Katalan yerel polisine 22 Mart Cuma günü saat 15.00'a kadar Katalonya özerk hükümetine ait binalardaki bağımsızlık girişimine destek veren tüm sembolleri kaldırması talimatını verdi.