Katalonya Başkanı Torra, İspanya Yüksek Mahkemesinin kararını tanımadı

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra hakkında verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesini onaylasa da Torra, görevinin devam ettiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme hakimlerinin oy birliğiyle alınan kararda, Torra'nın Katalonya Özerk Parlamentosundaki milletvekilliğinin hemen düşürülmesine hükmedildi.

Torra'nın, yaptığı itirazın sonuçlanmasına kadar ihtiyati tedbir uygulanarak cezanın yürürlüğe girmesinin durdurulması talebi de reddedildi.

Karar sonrası açıklama yapan Torra, "Milletvekili ve Katalonya Başkanıyım. Çünkü Katalonya vatandaşları böyle karar verdi ve Katalonya parlamentosu da ilk başta güven oylamasıyla daha sonra da 4 Ocak'taki teyidiyle bana bu görevi verdi." şeklinde konuştu.

Torra'ya desteğini sürdüren Katalonya Özerk Parlamentosu Başkanı Roger Torrent de İspanyol yargısının kararını inkar ederek, "Değişen bir şey yok, geri adım atmayacağız." dedi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Yüksek Mahkemenin kararının Torra'nın artık Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olmadığı anlamına gelmediğini, bununla ilgili kararın Katalonya Özerk Parlamentosunun elinde olduğunu söyledi.