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Katalonya Başkanı Torra, İspanya Yüksek Mahkemesinin kararını tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 22:10 | Son Güncelleme

Katalonya Başkanı Torra, İspanya Yüksek Mahkemesinin kararını tanımadı

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra hakkında verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesini onaylasa da Torra, görevinin devam ettiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme hakimlerinin oy birliğiyle alınan kararda, Torra'nın Katalonya Özerk Parlamentosundaki milletvekilliğinin hemen düşürülmesine hükmedildi.

Torra'nın, yaptığı itirazın sonuçlanmasına kadar ihtiyati tedbir uygulanarak cezanın yürürlüğe girmesinin durdurulması talebi de reddedildi.

Karar sonrası açıklama yapan Torra, "Milletvekili ve Katalonya Başkanıyım. Çünkü Katalonya vatandaşları böyle karar verdi ve Katalonya parlamentosu da ilk başta güven oylamasıyla daha sonra da 4 Ocak'taki teyidiyle bana bu görevi verdi." şeklinde konuştu.

Torra'ya desteğini sürdüren Katalonya Özerk Parlamentosu Başkanı Roger Torrent de İspanyol yargısının kararını inkar ederek, "Değişen bir şey yok, geri adım atmayacağız." dedi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Yüksek Mahkemenin kararının Torra'nın artık Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olmadığı anlamına gelmediğini, bununla ilgili kararın Katalonya Özerk Parlamentosunun elinde olduğunu söyledi.

Katalonya yerel parlamentosunun yönetmeliğinde, başkan seçilebilmek için milletvekili olma şartı bulunurken, normal şartlarda Torra'nın milletvekilliği ile otomatik olarak başkanlığının da düşmesi gerekiyor.

- Torra hakkındaki yasal süreç

Torra, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim öncesinde, Merkez Seçim Kurulu'nun talimatına rağmen Barselona'daki Katalonya hükümet binasında asılı sarı kurdeleyi ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı kaldırmaması nedeniyle ceza almıştı.

Torra, tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçilere destek vermek için ayrılıkçı Katalan siyasi partiler tarafından sembolleştirilen sarı kurdele ve söz konusu pankartı "ifade özgürlüğü" olarak savunmuştu.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından Torra'nın Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı da tartışmaya açılırken, bunun İspanya'daki sol koalisyon hükümeti ile Katalonya arasındaki ilişkileri de etkilemesi bekleniyor.

Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin dışarıdan desteğiyle kurulan sol koalisyon hükümeti, Katalonya sorununun çözümü için İspanyol ve Katalonya hükümetlerinin eşit şartlarda müzakere edeceği bir diyalog masası kurulmasını kabul etmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu kapsamda şubatın ikinci haftasında Barselona'da Torra ile görüşeceği açıklanmıştı.

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