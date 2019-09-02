Katalonya Hükümet Başkanı emre itaatsizlikten yargılanacak

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminin Hükümet Başkanı Quim Torra'nın, İspanya devletinin kurumlarına itaatsizlik suçlamasıyla 25-26 Eylül'de yargılanacağı açıklandı.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden (TSJC) yapılan açıklamaya göre, Torra hakkındaki dava, Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunun yaz döneminin ardından açılacağı 25 Eylül ile 26 Eylül tarihinde görülecek.

Savcılık, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimler öncesinde Merkez Seçim Komitesi'nin getirdiği yasaklara, ayrılıkçı girişimlere destek vermek için uymayan Torra hakkında, 1 yıl 8 ay kamu görevinden men ve 30 bin avro para cezası talep ediyor.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için kamu binalarına asılan sembollerin kaldırılması talimatına seçim yasakları sürecinde uymayan Torra, bunların "demokratik bir hak ve ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partilerin temsilcilerinin yönetimindeki kamu binalarında uzun süredir, bağımsızlık girişiminin sembolü olan sarı kurdelalar ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankart asılı bulunuyor.