Katalonya ile Venezuela arasında futbol maçı tartışması

MADRİD (AA) - İspanya'da ayrılıkçı girişimleriyle gündemde olan Katalonya ile Venezuela arasında 25 Mart'ta Girona kentinde hazırlık maçı yapılacağının duyurulması, İspanya'da tartışmalara yol açtı.

Katalonya Özerk Hükümeti Sözcüsü Elsa Artadi, Katalonya-Venezuela maçının "tarihi" öneme sahip olacağını belirterek, "FIFA'nın milli takımlar için belirlediği tarihlerde maç oynamak çok önemli. Çünkü bu, taraftarın maça yoğun ilgi göstermesine yardımcı oluyor." dedi.

Katalonya Futbol Federasyonu Başkanı Joan Soteras da "Maçın, FIFA maç takvimi arasında oynanması çok önemli bir başarı. Milli takımımızın kategorisini yükseltiyor. Üstelik, Venezuela büyük bir milli takım, güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Arjantin Milli Takımı ile Madrid'de yapacağı karşılaşmanın ardından 25 Mart'ta da Girona kentinde Katalonya ile maça çıkmasına, FIFA'nın maç takvimi içinde yer verilmedi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Valladolid ise Venezuela ile oynanacak maç için Katalonya Takımı'na çağrılan kadrosundaki 3 Katalan futbolcu Sergio Gonzalez, Jordi Masip ve Ruben Alcaraz'e izin vermedi.