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Katalonya ile Venezuela arasında futbol maçı tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

Katalonya ve Venezuela futbol takımları, 25 Mart'ta Girona kentinde hazırlık maçı yapacak - Real Valladolid Kulübü, Katalonya Takımı'na çağrılan 3 futbolcusuna izin vermedi - Katalonya Takımı'nın kadrosunda eski İspanya Milli Takım futbolcuları Gerard Pique ve Xavi Hernandez de yer alıyor

MADRİD (AA) - İspanya'da ayrılıkçı girişimleriyle gündemde olan Katalonya ile Venezuela arasında 25 Mart'ta Girona kentinde hazırlık maçı yapılacağının duyurulması, İspanya'da tartışmalara yol açtı.

Katalonya Özerk Hükümeti Sözcüsü Elsa Artadi, Katalonya-Venezuela maçının "tarihi" öneme sahip olacağını belirterek, "FIFA'nın milli takımlar için belirlediği tarihlerde maç oynamak çok önemli. Çünkü bu, taraftarın maça yoğun ilgi göstermesine yardımcı oluyor." dedi.

Katalonya Futbol Federasyonu Başkanı Joan Soteras da "Maçın, FIFA maç takvimi arasında oynanması çok önemli bir başarı. Milli takımımızın kategorisini yükseltiyor. Üstelik, Venezuela büyük bir milli takım, güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Arjantin Milli Takımı ile Madrid'de yapacağı karşılaşmanın ardından 25 Mart'ta da Girona kentinde Katalonya ile maça çıkmasına, FIFA'nın maç takvimi içinde yer verilmedi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Valladolid ise Venezuela ile oynanacak maç için Katalonya Takımı'na çağrılan kadrosundaki 3 Katalan futbolcu Sergio Gonzalez, Jordi Masip ve Ruben Alcaraz'e izin vermedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, La Liga'da kalma mücadelesi vermeleri ve olası bir sakatlığa karşı futbolcularını korumak istekleri gibi sportif gerekçelerle söz konusu futbolcuların milli maça çıkmalarına izin verilmediği vurgulandı.

Katalonya'nın kadrosunda İspanya Milli Takımı'nın eski futbolcularından Barcelona'da forma giyen Gerard Pique ve Katar'ın El-Sadd takımında oynayan Xavi Hernandez de yer alıyor. Pique, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere verdiği açık destekle biliniyor.

İspanya hükümetinin henüz resmi bir tepki vermediği Katalonya-Venezeula karşılaşması, TSİ 23.00'de Girona'daki Montivili Belediye Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı, Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Quim Torra'nın da izleyeceği belirtildi.

İspanya'da ayrılıkçı Katalonya ve Bask bölgelerinin, FIFA veya UEFA üyelikleri olmamasına rağmen "milli takım" adıyla kendi futbol takımları bulunuyor. Katalonya Takımı, son olarak 28 Aralık 2016'da Tunus ile hazırlık maçı oynamış ve karşılaşma 3-3 sona ermişti.

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