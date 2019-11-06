Katalonya, İspanya genel seçimlerinin güvenliğini tehdit ediyor

MADRİD (AA) - İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerin güvenliği, ülkenin doğusundaki Katalonya'daki ayrılıkçı radikal gruplar tarafından tehdit ediliyor.

Katalonya'da ayrılıkçı radikal gruplar, Katalanlara 10 Kasım'daki erken genel seçimleri boykot etmeleri çağrısında bulunurken, polis kaynakları bazı grupların seçim merkezleri önünde eylem yapabileceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) ve Tsunami Democratic adlı radikal gruplar, 10 Kasım dışında, seçim kampanyası yasağının olduğu 9 Kasım'da da Barselona'daki Katalonya Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

Merkez Seçim Kurulunun yasağına uymayacaklarını açıklayan grupların olası şiddet eylemlerine karşı İspanya'daki güvenlik güçleri alarma geçti.

Katalonya'da başta Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona gibi büyük kentlerde seçim gününde 12 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 2 bin 500 ulusal polis, 2 bin jandarma ve 8 bin kadar Katalonya yerel polisinin (Mossos d'Esquadra) oy kullanma merkezlerinde ve havaalanı, tren istasyonu gibi önemli yerlerde görev yapacağını belirtti.