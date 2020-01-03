Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra için hemen görevden alınması kararı çıktı

MADRİD (AA) - İspanya Merkez Seçim Kurulu, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını aldı.

Merkez Seçim Kurulu hakimleri, Torra'nın aldığı cezaya karşı üst mahkemeye yaptığı itirazın sonucunu beklemeden Katalonya Özerk Hükümet Başkanı'nın görevinden alınması kararını verdi.

Yapılan açıklamada, Torra'nın 1,5 yıl kamu görevinden men cezası almasına neden olan İspanya devletinin kurumlarına itaatsizlik suçunun, onun milletvekilli olarak tüm yetkilerini elinden almak için yeterli bir gerekçe olduğu savunuldu.

Kurul, Torra'nın 21 Aralık 2017'de Katalonya'da yapılan yerel parlamento seçimlerinde elde ettiği milletvekili haklarının ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı görevinin resmi tebligatın ulaşmasıyla sona ereceğini açıkladı.

- 3 siyasi parti, Merkez Seçim Kuruluna başvurmuştu

İspanya'da mevcut durumda mecliste azınlıkta olan sağ ve aşırı sağ görüşlü 3 siyasi parti, Torra'nın 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi için Merkez Seçim Kuruluna başvurmuştu.