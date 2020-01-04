Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'dan "görevden alınma kararı"na ilişkin açıklama:

MADRİD (AA) - İspanya'da ayrılıkçı girişimlerle öne çıkan Katalonya'da Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, Merkez Seçim Kurulu'nun hakkında verdiği hemen görevden alınmasıyla ilgili kararı tanımadığını açıkladı.

Torra, Merkez Seçim Kurulunun kararından birkaç saat sonra Katalonya Özerk Hükümetinin Bakanlar Kurulunu olağanüstü topladı.

Kısa süren toplantının ardından Barselona'daki Katalonya Özerk Hükümetinin başkanlık binasında gazetecilerden soru almadan basına açıklama yapan Torra, "Milletvekili olmaya ve Katalonya Başkanı olarak görev yapmaya devam edeceğim. Bana bu yetkiyi Katalanlar ve Katalonya Parlamentosu verdi ve sadece onlar geri alabilir." dedi.

Merkez Seçim Kurulunun kararına ilişkin "Katalanların siyasi iradesini bir kez daha değiştirmeye çalışıyorlar. Bu karar seçmenlere bir saldırıdır." değerlendirmesini yapan Torra, Katalonya'daki resmi kurumlara "birlik olma" çağrısı yaptı.

Diğer yandan, Torra'nın talebi üzerine Merkez Seçim Kurulunun kararının kınanması ve Katalonya başkanı olarak kendisine verilen güvenin yinelenmesi için Katalonya Parlamento Başkanı Roger Torrent tarafından yerel parlamento genel kurulu yarın TSİ 19.00'da acil toplantıya çağırıldı.