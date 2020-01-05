Katalonya parlamentosu, İspanya devletini "darbe yapmakla" suçladı

MADRİD (AA) - İspanya'da ayrılıkçı girişimlerle gündemde olan Katalonya özerk yönetim parlamentosu, İspanya devletini "darbe yapmakla" suçlayan bir karar aldı.

Katalan yerel parlamentosu, Merkez Seçim Kurulu'nun, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını almasından bir gün sonra olağanüstü toplandı. Katalonya'da hükümet ortağı ve ona dışarıdan destek veren ayrılıkçı 3 siyasi parti tarafından sunulan önergede, Merkez Seçim Kurulu'nun verdiği kararın reddedildiği ifade edildi. Parlamentoda 67 "evet", 21 "hayır" ve 7"çekimser" oyla kabul edilen söz konusu karar metninde, İspanya devletini "darbe yapmak ve demokrasiye saldırmakla" suçlayan ifadeler dikkati çekti.

Katalan parlamentosunda ana muhalefette olan Vatandaşlar Partisi, ayrılıkçı partilerin sunduğu kararı protesto etmek için oylamaya katılmadı.

Söz konusu karar metninde, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'ya destek vermenin yanı sıra "Katalan halkının kendi geleceğine karar verme hakkının tanınması, tutuklu Katalan siyasetçiler için af çıkartılması, sürgündeki Katalan siyasetçilerin serbestçe dönüşlerinin garanti edilmesi" talepleri yinelendi.