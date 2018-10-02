Katalonya'da bağımsızlık yanlıları gösteri düzenledi

Barcelona'da polisle göstericiler çatıştı.Katalonya'da bir yıl önce düzenlenen bağımsızlık referandumunun birinci yıldönümü vesilesiyle birçok kentte gösteriler düzenlendi. En büyük gösteri Barcelona'da yapıldı. 180 bin kişinin katıldığı gösteride Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması talebi dile getirildi. Eylem Katalonya Savunma Komiteleri'nin (CDR) çağrısıyla yapıldı. Komite Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce Katalonya Cumhuriyeti'ni ilan ettik, eyleme geçiyoruz" ifadesini kullandı.

Gösterinin sonlandığı dakikalarda bazı radikal göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Saat 21.00'den itibaren göstericilerin bir bölümü Barcelona'daki Katalonya Bölgesel Parlamentosu önündeki polis ablukasını aşmaya çalıştı. Yüzlerini kapatan göstericiler çöp konteynerleriyle barikatlar kurarak, Katalan Polis Birliği Mossos d'Esquadra'ya taş fırlattı.

Girona'da raylar işgal edildi

Barcelona'nın kuzeyindeki Girona kentinde ise bir grup gösterici ana tren garında hızlı trenlerin geçtiği rayları işgal etti. Barcelona ve Lleida kentlerinde ise birçok önemli cadde işgal edildi. Barcelona-Valencia arasındaki A7 otobanı ile Barcelona-Madrid arasında A2 otobanları da göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. Aktivistler Girona bölgesel hükümet binasındaki İspanya bayrağının yerine Katalonya'nın bağımsızlığını temsil eden bayrağı astılar.