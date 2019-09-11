"Katalonya'nın yaşadığı uzun ve acı veren kuşatmadan kurtulmasının tek cevabının demokrasi" olduğunu savunan Torra, Katalanlara "kendi geleceklerine karar verme taleplerinden asla vazgeçmemeleri" çağrısında bulundu.

Katalan halkına yönelik bir televizyon konuşması yapan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra, "Bağımsızlık henüz kaybedilmedi. Eğer henüz özgür değilsek, bu, yolumuzun bitmemiş olmasındandır." ifadesini kullandı.

Diada dolayısıyla ayrılıkçı Katalan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda "bağımsızlık hedefinden vazgeçilmediğine" vurgu yapıldı.

Diada etkinlikleri, devlete karşı ayaklanma iddiasıyla yargılanan Katalan siyasetçilerle ilgili beklenen mahkeme kararı ve devletin kurumlarına itaatsizlikten 25-26 Eylül'de davası görülecek Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ile ilgili gelişmelerin gölgesi altında yapıldı.

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde her 11 Eylül'de kutlanan "Diada" adlı Katalonya Ulusal Günü etkinliklerinde bu yıl da bağımsızlık talepleri öne çıktı.

- Bağımsızlık yanlıları bir kez daha Barselona'da sokaklara döküldü

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) adlı sivil toplum örgütü de son yıllarda olduğu gibi bu sene de Diada'da bağımsızlık yanlısı bir gösteri organize etti.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan Katalan siyasetçiler için "özgürlük" talepleri bu yılki gösterilerin ana temasını oluşturdu.

ANC Başkanı Elisenda Paluzie, gösteriye katılım için 450 bin kişinin kayıt olduğunu ve Barselona dışından gelenlere bin 300 otobüs tahsis edildiğini açıkladı.

Paluize, Katalan siyasetçilerin yargılanmalarını kabul etmemelerinden dolayı "her türlü mahkeme kararının adaletsiz olacağını" savunarak, bugünkü yürüyüşün "mahkeme kararına karşı bağımsızlık yanlılarının bir güç gösterisi olduğunu" öne sürdü.

Barselona'nın kent merkezinde yapılan gösteride, "bağımsızlık" ve yargılanan Katalan siyasetçiler için "özgürlük" sloganları atıldı.