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Katalonya'da başkanlık binasındaki pankart mahkeme kararıyla kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:21 | Son Güncelleme

Katalonya'da başkanlık binasındaki pankart mahkeme kararıyla kaldırıldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin başkanlık binasının balkonundaki "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankart, mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Katalonya özerk yönetimi hükümetinin, yargılanan ve kaçak Katalan siyasetçilere destek vermek için son iki yıldır önemli kamu binalarına astığı pankartlarla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJC), Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'nın "ifade özgürlüğünü" gerekçe göstererek yaptığı itirazı kabul etmeyerek, Barselona'daki Katalonya başkanlık binası balkonundaki pankartın kaldırılması talimatını verdi.

TSJC, 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimi gerekçe göstererek, seçim döneminde kamu binalarına siyasi içerikli pankartlar asılamayacağını belirtti.

Yetkililer, mahkemenin talimatından kısa bir süre sonra "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı balkondan indirdi.

Torra, benzer bir şekilde 28 Nisan erken genel seçimleri öncesinde de aynı pankartı kaldırma kararını uygulamamıştı.

Katalan başkanı bu konudan dolayı "devletin kurumlarının talimatına itaatsizlik" suçlamasıyla 18 Kasım'da mahkemeye çıkacak.

Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partilerin temsilcilerinin yönetimindeki kamu binalarında uzun süredir, bağımsızlık girişiminin sembolü olan sarı kurdelalar ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankart asılı bulunuyordu.

Merkez Seçim Komitesi, siyasi propaganda niteliğinde olduğu gerekçesiyle seçim kampanyaları sürecinde kamu binalarından bu sembol ve pankartların kaldırılması talimatını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık yanlısı girişimler İspanya Katalonya Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra yargılanan Katalan siyasetçilere destek

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