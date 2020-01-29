Katalonya'da erken seçim kararı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin Hükümet Başkanı Quim Torra, "Bu yasama meclisinin artık daha fazla atacağı siyasi bir adım yoktur." diyerek erken yerel seçime gideceklerini bildirdi.

Barselona'daki Katalonya Başkanlık binasında, gazetecilerden soru almadan kamuoyuna açıklama yapan Torra, milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamayacak düzeye ulaşmasından dolayı erken seçimden başka alternatif kalmadığını belirtti.

Ayrılıkçı görüşlü iki siyasi partiden oluşan koalisyon ortaklarından Katalonya için Birlik (JxCat) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) arasındaki "birliğin koptuğunu ve bunun Katalonya hükümetini tehlikeye attığını" kaydeden Torra, Katalonya özerk yönetimi 2020 bütçesinin bu akşam kabul edilmesinin ardından erken seçim tarihini açıklayacağını duyurdu.

Torra, 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu sonrasında İspanya devletinin Katalonya'da "darbe" yaptığını savunarak, "demokrasi, adalet ve özgürlük isteyen bir ülke" olarak tanımladığı Katalonya'nın "özgürlüğüne kavuşmasının tek yolunun birlik olmak olduğunu" savundu.