Katalonya'da genel grev

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yapılan genel grevde çıkan olaylarda 4 kişinin gözaltına alındığı, 16'sı yerel polis 46 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Başkent Madrid'de 12 Şubat'ta başlayan, 9'u tutuklu 12 Katalan liderin yargılandığı davayı protesto etmek için bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin çağrısıyla Katalonya bölgesinde genel greve gidildi.

Grev, başta Barselona olmak üzere Girona, Tarragona gibi Katalonya'nın önemli kentlerinde yaşamı felç etti. Göstericiler sabah erken saatlerinden itibaren Barselona'nın kilit otoyollarında ve caddelerinde trafiğe kapatma eylemi yaparken, tren ve metro ulaşımını da engellemeye çalıştı.

Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alınırken, 16'sı yerel polis olmak üzere 46 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. Yaralılar arasında, gösterici bir grubun saldırısına uğrayan İspanyol bir gazetecinin de olduğu kaydedildi.

Diğer yandan grev dolayısıyla Barselona kentinde geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. "21 Şubat Genel grev. Haklar olmadan özgürlük olmaz" yazılı pankartın arkasında yürüyen binlerce Katalan, "Bağımsızlık", "Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları attı.