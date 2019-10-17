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Katalonya’da gösterilerin 3. gecesi: 96 yaralı, 33 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

İspanya’da Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği hapis cezasına karşı düzenlenen gösterilerin 3.

İspanya’da Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği hapis cezasına karşı düzenlenen gösterilerin 3. gecesinde 96 kişinin yaralandığı, 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İspanya’da Yüksek Mahkeme, yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan ayrılıkçı Katalan siyasetçileri hapis cezasına mahkum etmişti. Binlerce Katalan, Yüksek Mahkeme kararını protesto etmek için sokaklara döküldü. Gösterilerin 3. gecesinde protestolar şiddetini arttırarak devam etti. Katalonya Özerk Bölgesi’nde göstericiler, kurdukları barikatları ateşe verip yolları kapattı. Barcelona’da polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Acil servisler tarafından yapılan açıklamada Barcelona’da 58 kişinin diğer Katalan kentlerinde ise 38 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Barcelona’daki gösterilerde 17 yaşındaki bir çocuğun polis aracının çarpması sonucu yaralandığı ifade edildi. Polis, 12’si Barselona’da olmak üzere bölge genelinde toplam 33 kişiyi gözaltına aldı. Bugün de devam eden gösterilerde, eylemcilerin yine yolları kapattığı belirtildi.
Öte yandan, sendikaların Cuma günü için genel grev çağrısı yapması üzerine göstericilerin Barcelona’da toplanması bekleniyor.
İspanya Yüksek Mahkemesi, 14 Ekim’de görülen davada bağımsızlık yanlısı 12 Katalan siyasetçiden 9’unu 9 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezasına mahkum etmişti. Diğer 3 siyasetçi ise para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararının ardından pazartesi günü gösteriler patlak vermişti.
Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017’de Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen bağımsızlık referandumu düzenlenmişti.

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