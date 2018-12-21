Katalonya'da İspanya karşıtı gösteri: 77 yaralı, 12 gözaltı

MADRİD (AA) - İspanya'da merkezi hükümetin, Barselona'da yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısını "provokasyon" olarak değerlendiren bağımsızlık yanlısı Katalanların gösterilerinde 77 kişi yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı. Barselona'da sabaha karşı başlayan ve halen devam eden gösteriler başta ulaşım olmak üzere yaşamı felç etti. Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil eylemlerde şiddet olaylarıyla öne çıkan Cumhuriyeti Savunma Komitesinin (CDR) sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrılarla toplanan göstericiler, zaman zaman kentin farklı noktalarında polisle arbede yaşadı. İçişleri Bakanlığı ve Katalonya yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, çıkan olaylarda şimdiye kadar 35'i Katalonya yerel polisi olmak üzere 77 kişinin yaralandığı, sağlık durumu ciddi kimsenin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca 12 göstericinin de gözaltına alındığı duyuruldu. Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını isteyen göstericilerin eylemleri, Barselona sokaklarında devam ediyor. - Barselona'da yaşam felç oldu

Göstericilerin gün içerisinde şehrin ana yollarını trafiği kapatmasından dolayı çok sayıda kamyon yollarda kalırken, vatandaşların işlerine, çocukların da okula gitmelerinde ciddi sorunlar yaşandı. Otobüs seferlerinde ise iptallerin olduğu açıklandı. Bazı sendikaların grevinden dolayı Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferi de durduruldu. Şiddete dönüşen gösterilerden zarar görme endişesiyle kent merkezindeki dükkanlar da kepenk kapattı. Diğer yandan İspanya'daki azınlık hükümeti, Bakanlar Kurulunu Barselona'da yaparak diyalog mesajı verdiğini, Katalonya'daki siyasi sorunu çözmek için "kanal açmak istediğini" savundu. - Muhalefetten hükümete "ihanet" eleştirisi Ancak başta ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) olmak üzere muhalefet partilerinden sert eleştiriler geldi. PP lideri Pablo Casado, bir gün önce Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Quim Torra ile Barselona'da görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in protokol olarak sanki başka bir ülkenin devlet başkanı gibi kabul edildiğini söyledi. "Hükümet, İspanya'ya ihanet etti." diyen Casado, Sanchez-Torra görüşmesinin İspanya devleti için "küçük düşürücü ve utanç verici" olduğunu ifade etti.

Katalonya özerk yönetim parlamentosunda ana muhalefette olan Ciudadanos Partisi Lideri Albert Rivera da İspanya'nın bir egemenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığını savundu. Rivera, "Torra, İspanya'yı mahvetmek için Katalonya'yı esir aldı. Başbakan Sanchez de ayrılıkçılara teslim olarak İspanya'yı küçük düşürdü." diye konuştu. PP ve Ciudadanos partileri, Anayasanın 155. maddesinin hemen hükümet tarafından uygulamaya konularak, Katalonya'nın yönetiminin merkezi hükümete devredilmesini ve erken seçim ilan edilmesini istedi. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Elsa Artadi de Barselona'daki Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin Katalonya'ya ilişkin aldığı kararları eleştirdi. Artadi ayrıca, Barselona'da güvenliği sağlamak için Katalonya yerel polisine takviye olarak ulusal polis ve jandarma gönderilmesine ilişkin "Bunun için Barselona'ya gelmeye gerek yoktu." yorumunda bulundu. - Bakanlar Kurulunda Katalonya ile ilgili alınan kararlar İspanya hükümeti, Bakanlar Kurulu'nda Barselona'daki El Prat havaalanının adının, Josep Tarredellas olarak değiştirilmesi kararı aldı. İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminde sürgünde olan Tarradellas, Franco'nun ölümü sonrasında demokrasiye geçişte Katalonya'nın ilk özerk yönetim başkanı olmuştu.