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Katalonya'da İspanya karşıtı gösteri: 77 yaralı, 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 21:26 | Son Güncelleme

Barselona'daki İspanya karşı gösteri hayatı felç etti, göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, ulaşım durdu, dükkanlar kepenk kapattı - İspanya hükümeti, Barselona'daki toplantıyla Katalonya'daki sorunu çözmek için diyalog mesajı vermek istediğini açıkladı - Muhalefet partileri, hükümeti "İspanya'ya ihanet etmek ve küçük düşürmekle" suçladı

MADRİD (AA) - İspanya'da merkezi hükümetin, Barselona'da yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısını "provokasyon" olarak değerlendiren bağımsızlık yanlısı Katalanların gösterilerinde 77 kişi yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı.

Barselona'da sabaha karşı başlayan ve halen devam eden gösteriler başta ulaşım olmak üzere yaşamı felç etti. Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil eylemlerde şiddet olaylarıyla öne çıkan Cumhuriyeti Savunma Komitesinin (CDR) sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrılarla toplanan göstericiler, zaman zaman kentin farklı noktalarında polisle arbede yaşadı.

İçişleri Bakanlığı ve Katalonya yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, çıkan olaylarda şimdiye kadar 35'i Katalonya yerel polisi olmak üzere 77 kişinin yaralandığı, sağlık durumu ciddi kimsenin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca 12 göstericinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını isteyen göstericilerin eylemleri, Barselona sokaklarında devam ediyor.

- Barselona'da yaşam felç oldu

Göstericilerin gün içerisinde şehrin ana yollarını trafiği kapatmasından dolayı çok sayıda kamyon yollarda kalırken, vatandaşların işlerine, çocukların da okula gitmelerinde ciddi sorunlar yaşandı. Otobüs seferlerinde ise iptallerin olduğu açıklandı.

Bazı sendikaların grevinden dolayı Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferi de durduruldu.

Şiddete dönüşen gösterilerden zarar görme endişesiyle kent merkezindeki dükkanlar da kepenk kapattı.

Diğer yandan İspanya'daki azınlık hükümeti, Bakanlar Kurulunu Barselona'da yaparak diyalog mesajı verdiğini, Katalonya'daki siyasi sorunu çözmek için "kanal açmak istediğini" savundu.

- Muhalefetten hükümete "ihanet" eleştirisi

Ancak başta ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) olmak üzere muhalefet partilerinden sert eleştiriler geldi. PP lideri Pablo Casado, bir gün önce Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Quim Torra ile Barselona'da görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in protokol olarak sanki başka bir ülkenin devlet başkanı gibi kabul edildiğini söyledi. "Hükümet, İspanya'ya ihanet etti." diyen Casado, Sanchez-Torra görüşmesinin İspanya devleti için "küçük düşürücü ve utanç verici" olduğunu ifade etti.

Katalonya özerk yönetim parlamentosunda ana muhalefette olan Ciudadanos Partisi Lideri Albert Rivera da İspanya'nın bir egemenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığını savundu. Rivera, "Torra, İspanya'yı mahvetmek için Katalonya'yı esir aldı. Başbakan Sanchez de ayrılıkçılara teslim olarak İspanya'yı küçük düşürdü." diye konuştu.

PP ve Ciudadanos partileri, Anayasanın 155. maddesinin hemen hükümet tarafından uygulamaya konularak, Katalonya'nın yönetiminin merkezi hükümete devredilmesini ve erken seçim ilan edilmesini istedi.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Elsa Artadi de Barselona'daki Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin Katalonya'ya ilişkin aldığı kararları eleştirdi.

Artadi ayrıca, Barselona'da güvenliği sağlamak için Katalonya yerel polisine takviye olarak ulusal polis ve jandarma gönderilmesine ilişkin "Bunun için Barselona'ya gelmeye gerek yoktu." yorumunda bulundu.

- Bakanlar Kurulunda Katalonya ile ilgili alınan kararlar

İspanya hükümeti, Bakanlar Kurulu'nda Barselona'daki El Prat havaalanının adının, Josep Tarredellas olarak değiştirilmesi kararı aldı. İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminde sürgünde olan Tarradellas, Franco'nun ölümü sonrasında demokrasiye geçişte Katalonya'nın ilk özerk yönetim başkanı olmuştu.

Hükümet, 1940 yılında kurşuna dizilerek öldürülen eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Lluis Companys ile ilgili kararı veren diktatör Franco hükümetinin bu kararını kınayan ve reddeden bir deklarasyonun, meclise sunulması kararını da aldı.

Bakanlar Kurulu ayrıca Katalonya'daki otoyolların bakım ve onarımı için 112,77 milyon avroluk bir yatırım yapılması kararı alındığını da açıkladı.

- Katalonya'daki süreç

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi, İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan ve henüz yargılanmalarına başlanmayan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 8'i de kefaletle serbest durumda bulunuyor. Ayrıca 3'ü Katalonya polisinden, biri de eski siyasetçi olan 4 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor.

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