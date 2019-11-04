Katalonya'da İspanya Kralı karşıtı gösteri

MADRİD (AA) - Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı grupların 4. haftasına giren gösterilerinde bu kez Kral 6. Felipe protesto edildi.

Girona Prensesi Vakfı Ödülleri için Barselona'ya gelen Kral 6. Felipe ve ailesine karşı, ödül töreninin yapıldığı Kongre Sarayı yakınlarında toplanan yüzlerce kişi eylem düzenledi.

Bağımsızlık yanlısı radikal sivil grupların çağrısıyla toplanan kalabalık arasında Katalonya'da yerel hükümette iktidarda olan ayrılıkçı siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı.

"Katalonya'nın Kralı yok", "İşgal güçleri dışarı", "Monarşi değil cumhuriyet" sloganları atan bağımsızlık yanlısı grubun olası taşkınlıklarını önlemek için çevredeki yolları kapatan polis, alışılmışın dışında güvenlik önlemleri aldı.

Ödül törenine gelen davetlilerin Kongre Sarayı'na girişlerini engellemeye çalışan bazı göstericiler, Kral'ın fotoğraflarını da yaktı.

Ayrılıkçı radikal gruplar sosyal medya aracılığıyla yaptıkları açıklamalarda, "İspanya Kralı bizden korkuyor ve saklanıyor. Şehrin ana caddelerini trafiğe kapatıyor ve polisle dolduruyor. Çünkü biliyor ki Katalonya'nın ne kralı ne de korkusu var." ifadelerini kullandı.