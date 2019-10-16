Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor

25 eylemcinin de gözaltına alındığı gösterilere İspanya hükümeti sert tepki gösterdi.İspanya Yüksek Mahkemesi'nin dokuz ayrılıkçı Katalan lidere dokuz yıldan 13 yıla kadar hapis cezaları vermesinin ardından Katalonya özerk bölgesinde başlayan protestolara şiddet karıştı. İspanyol medyasının aktardığına göre aralarında yüzü maskeli kişilerin de bulunduğu çok sayıda protestocu Salı gecesi, özerk bölgenin başkenti Barselona'da sokaklara barikatlar kurup ateş yaktı.

Polise hakaret ettikleri ve bazı maddeler fırlattıkları belirtilen göstericilere karşı emniyet güçlerinin cop kullandığı ve Barselona'nın yanı sıra, bölgenin Tarragona ve Lleida gibi bazı başka kentlerinde, polise saldırı ve toplumsal düzeni tehlikeye atma gerekçesi ile toplam 25 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Yaşanan olaylarda 74 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Madrid sert tavrını sürdürüyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının şiddet eylemlerini sert bir dille kınadı. Başkent Madrid'de başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Karşımızda barışçıl bir halk hareketi değil, Katalonya'da birlikte yaşamı bozmak için sokaklarda şiddeti kullanan grupların koordine ettiği bir hareket olduğu açık" ifadesi kullanıldı.