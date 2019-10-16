Katalonya'da siyasetçilerin mahkumiyetine karşı protestolar devam ediyor

İspanyol hükümetinin amacının bölgenin birliğini ve güvenliğini sağlamak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Şiddete karşı kararlı, orantılı ve birlik içinde tepki verilecektir." denildi.

Öte yandan Madrid hükümeti, yaptığı açıklamada, son 2 gündür Barcelona'da yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili, "Bir azınlık, Katalonya sokaklarında, özellikle Barcelona'da şiddeti empoze etmek istiyor. Bunu barışçıl bir yurttaş hareketi olarak değil, Katalonya'nın birliğini bozmak üzere şiddete başvuran organize grupların eylemi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde, Madrid yönetiminin yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de 12 Katalan siyasetçiden 9'una verilen 9 ila 13 yıl hapis cezalarını onamış, "itaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığın ise beraatine karar vermişti.

