Katalonya'da siyasetçilerin mahkumiyetine karşı protestolar sürüyor

Gün boyunca Katalonya’da yaşanan son gelişmelerle ilgili Madrid’deki diğer ulusal siyasi liderlerle istişarelerde bulunan Sanchez, bölgedeki şiddet olaylarından "organize aşırılıkçı grupları" sorumlu tutarak, "yükselen bir şiddet sarmalı" oyununa girmeyeceğini söyledi.

Sanchez, Madrid'de yaptığı açıklamada, Katalonya özerk yönetiminde, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarını protesto eden göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışmaların yetkilileri sert önlemler almaya yöneltmeyeceğini, İspanya hükümetinin şiddet olaylarına "kararlılıkla, soğuk kanlılıkla ve birlik içinde" karşılık vereceğini bildirdi.

Gösterilerin üçüncü gününde Barselona'nın merkezinde toplanan protestocular havaya yüzlerce beyaz tuvalet kağıdı rulosu fırlattı.

Protestocular, eylemlerinde tuvalet kağıtlarını kullandıklarını çünkü "temizlenmesi gereken çok şey olduğunu" söyledi.

Barselona'da on binlerce kişinin katıldığı protestolarda, yollara barikat kuran, araçları ateşe veren, taş, şişe ve havai fişek fırlatan göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Polis yetkilileri, Girona şehrindeki protestolarda da çatışmalar çıktığını belirtti.

Katalonya bölgesinde gün içinde 5 kentte binlerce kişi, Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet cezalarını protesto etmek üzere yürüyüşler düzenlemişti.

Diğer yandan, protestolar sırasında çıkan çatışmalarda, üç günde, aralarında polis memurlarının da olduğu 200'ü aşkın kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

- "Şiddete karşı kararlı, orantılı ve birlik içinde hareket edecek"

Madrid hükümetinden gün içinde yapılan açıklamada da Barcelona'da yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili, "Bir azınlık, Katalonya sokaklarında, özellikle Barcelona'da şiddeti empoze etmek istiyor. Bunu barışçıl bir yurttaş hareketi olarak değil, Katalonya'nın birliğini bozmak üzere şiddete başvuran organize grupların eylemi olarak görüyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.