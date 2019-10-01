Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yılı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yılı olması dolayısıyla gösteriler organize edildi.

İspanya'nın en önemli sorunu olan, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini direkt etkileyen Katalonya'da ayrılıkçı gruplar, bir kez daha meydanlara indi.

Yargılanan Katalan siyasetçilerle ilgili mahkeme kararının bu ay açıklanmasının beklenmesi ve ayrılıkçı gruplardan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) üyesi 7 kişinin "terörizm" suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, Katalonya'daki gerginliği daha da artırdı.

Ayrıca, Katalonya'da özerk hükümet tarafından atanan, Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın Genel Direktörü Andreu Martinez, CDR'ye karşı düzenlenen operasyonu gerekçe göstererek, bağımsız referandumunun yıl dönümü gösterilerinden bir gün önce istifa etti.

- Gösteriler, sabah erken saatlerde başladı

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, CDR'ye yönelik operasyonu, "İspanyol devletinin bağımsızlık girişimlerini terörizmle ilişkilendirme çabası" olarak gösterip, sert dille eleştirmişti.