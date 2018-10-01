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Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:00 | Son Güncelleme

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan edip güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu referandumun birinci yıl dönümünde çeşitli protestolar düzenleniyor - Ayrılıkçılar Barselona ve çevresindeki otoyolları, Girona'da ise demir yollarını kesti

MADRİD (AA) - İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi kentlerinde yüzlerce ayrılıkçı, yasa dışı bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde kara ve demir yollarını kesti.

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan edip güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu 1 Ekim referandumunun birinci yıl dönümünde çeşitli protestolar düzenleniyor.

Barselona'da bağımsızlık yanlıları, "temsili referandumda" oy kullanmak için sıraya girerken, Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu Başkanı Roger Torrent de yaptığı konuşmada, "1 Ekim, Cumhuriyetin çekirdeği olacak." dedi.

Etkinlik sırasında üzerinde "Unutma, affetme" yazılı büyük bir pankarta yer verildi. Ayrıca kent ve çevresinde bazı yollar da kısa süreliğine protestocular tarafından kesildi.

Katalonya'nın Girona kentinde ise yüzlerini kapatan yüzlerce ayrılıkçı, raylarda oturma eylemi yaparak trenlerin hareketini yaklaşık 3 saat engelledi.

Kentteki Katalonya bölgesel yönetim binasına asılı İspanyol bayrağını indiren protestocular, yerine Katalan ayrılıkçıların bayrağı "Esteleda"yı astı.

- Süreç

İspanya Anayasa Mahkemesinin, yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senato'nun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.

Son olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'ya daha fazla özerklik verilmesi konusunda referandum yapılmasını önerirken, ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna karşı çıkmıştı.

Haklarında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve bazı eski bakanlar veya siyasetçiler, kaçtıkları Belçika, İskoçya ve İsviçre'de yaşamayı sürdürürken, 9 eski hükümet üyesi de tutuklu durumda.

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bağımsızlık Barselona İspanya Katalonya referandum

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