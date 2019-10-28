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Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Ayrılıkçı Katalanlar, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı referandumda oy kullandıkları gerekçesiyle kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde devam eden bağımsızlık yanlısı protestolar kapsamında yüzlerce kişi mahkemelere giderek kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yüksek Mahkeme'nin, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçiyi mahkum etmesinin ardından Katalonya'da başlayan protestolar 15. gününe girdi.

Katalonya'nın Barselona, Girona, Tarragona ve Lleida gibi önemli kentlerinde sabah saatlerinden itibaren mahkeme binaları önünde uzun kuyruklar oluşturan Katalanlar, 1 Ekim'deki referandumda oy kullandıklarını belirtti.

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşu Omnium Cultural'ın çağrısıyla mahkemeye giden Katalanlar, "Oy kullanmak, ifade özgürlüğü veya gösteri yapmak İspanyol devleti için suç ise biz de bu suçu işledik." şeklinde dilekçe vererek, kendileri hakkında suç duyurusu yaptı.

Diğer yandan, Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) adlı radikal ayrılıkçı gruplar sosyal medya aracılığıyla eylemlere devam edilmesi çağrısında bulundu.

CDR, ayrılıkçı Katalanlara, Barselona merkezindeki Sants tren istasyonunu kuşatma ve Girona'daki Fransa-İspanya sınırının olduğu otoyolu kapatma çağrıları yaptı.

Katalonya yerel polisi (Mossos d'Esquadra) ve İspanyol polisi sabah saatlerinden itibaren Fransa sınırındaki yollarda geniş güvenlik önlemi alırken, eylem hazırlığında olan çok sayıda kişinin toplanmasına izin verilmediği bildirildi.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Bu referandumu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından başlayan Barselona merkezli kitlesel protestolarda şimdiye kadar 640'tan fazla kişi yaralanmış ve 200'ün üzerinde kişi de gözaltına alınmıştı.

İspanya'daki geçici sosyalist hükümet, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı sabırlı, kararlı ve anayasa çerçevesinde hukuki adımlar atıyor.

Hükümet, ayrılıkçı Katalanların kendi geleceğine karar verme hakkı adıyla gündeme getirmeye çalıştıkları bağımsızlık referandumu talebinin hiçbir şekilde müzakere edilemeyeceğinin altını çiziyor.

İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesinde Katalonya sorunu en belirleyici gündem olarak öne çıkıyor.

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