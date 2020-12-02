Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı? Gündem yaratan iddia

Borsa İstanbul'un yüzde 10 payı Katar Yatırım Otoritesi'ne devredilmesinin ardından Katar'a yapılan satışlar gündem oldu.

Türkiye'de sanayiden bankacılığa, medyadan gayrimenkule kadar birçok sektörde alım yapan Katar'a son olarak saf kan Arap atı sperminin de satıldığı iddiası dikkat çekti.

TBMM KİT Komisyonu’nda sperma satışı tartışılırken; CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece'ye sperma satışlarını sordu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; CHP'li Yavuzyılmaz, “TİGEM'in sahibi olduğu safkan Arap atlarından Turbo'dan 30 doz, Tamerinoğlu ve Ayabakan'dan 15'er dondurulmuş aygır sperması Katar'a satıldı. Katar adı geçince sormak gerekiyor: Bu konuda ihale yapıldı mı? Yapıldıysa bu ihaleye hangi ülkelerden hangi şirketler girdi, ne fiyat verildi. Spermaları satılan Turbo, 2009'da, Ayabakan ise 2008’de Dünya Arap Atı Organizasyonu’nca yılın en iyi atları seçilmişti” ifadelerini kullandı.

IŞIKGECE DOĞRULADI

Genel Müdür Işıkgece ise sperma üretilip satıldığını belirtti ancak fiyatı açıklamadı.



