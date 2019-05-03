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Katar, ABD ile Taliban arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 00:36 | Son Güncelleme

Katar, ABD ile Taliban arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptı

DOHA (AA) - Katar, ABD ve Taliban arasında yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yaptığını doğruladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Taliban arasında çarşamba günü başkent Doha'da yapılan müzakere turunun, Afganistan'ın barış ve istikrara kavuşmasını hedefleyen iki görüşmenin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, tarafların, son iki görüşmede netleştirdiği, "yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve Afganistan topraklarının ABD ya da başka bir ülkeye karşı kullanılmamasını" öngören çerçeve anlaşmasını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın son müzakereleri, Afganistan'daki barış görüşmelerinde önemli bir gelişme olarak nitelendirdiği ve istenilen sonucu vermesini umduğu ifade edildi.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid dün ABD ile müzakerelerin Katar'da yeniden başladığını duyurmuştu.

Taliban geçen temmuz ayından bu yana ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile 5 kez bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Katar

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