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  4. Katar ABD-İran gerilimini düşürmek için yoğun diplomasi yürüttü

Katar ABD-İran gerilimini düşürmek için yoğun diplomasi yürüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, ülkesinin, ABD-İran hattındaki gerginliğin devam etmesinin muhtemel sonuçları konusunda uyarılarda bulunduğunu ve halkların şiddet sarmalına girmesini önlemek için taraflara "sağduyu, akıl ve hikmeti ön planda tutma, barışçıl çözüm yollarına başvurma" çağrısı yaptığını ifade etti

DOHA (AA) - Katar, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerilimini düşürmek için yoğun bir diplomasi yürüttü.

ABD'nin 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat'a düzenlediği bir hava saldırısında öldürmesi, İran'ın da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurması sonrası bölgede tansiyon iyice yükseldi. Her iki ülkeyle dengeli ilişkileri bulunan Doha yönetimi, tarafları sakinleştirmek ve bölgenin istikrarını korumak için yoğun bir diplomasi yürütmeye başladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile telefonda görüştü. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye de Şeyh Temim gibi bir dizi telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

- Katar, gerginliğin devam etmesinin sonuçları konusunda uyarılarda bulundu

Katar'ın bu konuda attığı adımlar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, ülkesinin Süleymani'nin öldürülmesi krizinde İran ile ABD arasındaki gerilimi düşürmek ve ortamı yatıştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Katar Emiri Al Sani'nin krizin taraflarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin yanı sıra Tahran'ı da ziyaret ettiğini hatırlatan Rumeyhi, ülkesinin, gerginliğin devam etmesinin muhtemel sonuçları konusunda uyarılarda bulunduğunu ve halkların şiddet sarmalına girmesini önlemek için taraflara "sağduyu, akıl ve hikmeti ön planda tutma, barışçıl çözüm yollarına başvurma" çağrısı yaptığını aktardı.

Rumeyhi, bölgenin kritik bir süreçten geçtiğini, bunun için de tüm çabaların birleştirilmesi ve çözüm konusunda tek taraflı değil çoğulcu bir yöntem benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Emiri Al Sani, artan ABD-İran gerilimi sonrası 12 Ocak'ta Tahran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti.

- ABD-İran gerilimine sahne olan Irak

ABD, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta yine Irak toprakları üzerinde bulunan ABD'nin Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN kasım süleymani Katar

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