DOHA (AA) - Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Katar ablukasının Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin itibarını zedelediğini ve KİK'in bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik rolünü olumsuz etkilediğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşan Al Sani, Katar'ın güvenlik ve istikrarına zarar verme, halkı bunaltma ve ekonomik darboğaza sokma hedefleriyle atılan adımlara rağmen Katar'ın güçlendiğini, bölgesel ve uluslararası alanda aktif bir ortak olarak yerini sağlamlaştırdığını ve Katar ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.

"Katar ablukası KİK ülkelerinin itibarını zedeledi. KİK'in felce uğraması, konseyin uluslararası ve bölgesel sorunlara yönelik rolünü de olumsuz etkiledi." diyen Al Sani, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve diyaloğun, krizlerin çözümü için "en iyi yol" olduğunu vurguladı.

Al Sani, KİK'in mevcut durumunu reformu için bir fırsata dönüştürmeyi ve bir daha aynı tecrübenin yaşanmaması için ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek amacıyla bağlayıcı mekanizmalar geliştirmeyi umduklarını ifade etti.