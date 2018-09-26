HABER

"Katar ablukası KİK ülkelerinin itibarını zedeledi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 01:50 | Son Güncelleme

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani: - "KİK'in felce uğraması, konseyin uluslararası ve bölgesel sorunlara yönelik rolünü de olumsuz etkiledi"

DOHA (AA) - Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Katar ablukasının Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin itibarını zedelediğini ve KİK'in bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik rolünü olumsuz etkilediğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşan Al Sani, Katar'ın güvenlik ve istikrarına zarar verme, halkı bunaltma ve ekonomik darboğaza sokma hedefleriyle atılan adımlara rağmen Katar'ın güçlendiğini, bölgesel ve uluslararası alanda aktif bir ortak olarak yerini sağlamlaştırdığını ve Katar ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.

"Katar ablukası KİK ülkelerinin itibarını zedeledi. KİK'in felce uğraması, konseyin uluslararası ve bölgesel sorunlara yönelik rolünü de olumsuz etkiledi." diyen Al Sani, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve diyaloğun, krizlerin çözümü için "en iyi yol" olduğunu vurguladı.

Al Sani, KİK'in mevcut durumunu reformu için bir fırsata dönüştürmeyi ve bir daha aynı tecrübenin yaşanmaması için ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek amacıyla bağlayıcı mekanizmalar geliştirmeyi umduklarını ifade etti.

- Filistin ve Yemen'deki gelişmeler

Filistin meselesine de değinen Al Sani, "Kudüs, mülteciler, sınır ve egemenlik" gibi temel konuların tasfiye edilerek Filistin meselesinin de ortadan kaldırılmak istendiğine dikkati çekti.

Katar Emiri, Gazze'deki abluka ve insanlık dışı durum, Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri başta olmak üzere Filistin'deki olumsuz gelişmelerin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, BM'nin bu noktada üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Halkına savaş açarak suçlar işleyen Esed rejiminin yargılanmaması ve hesap vermemesinin de uluslararası hukuk ve insan hakları meşruiyetini anlamsız hale getirdiğini anlatan Al Sani, Yemen sorununa ilişkin ise uluslararası camiadaki aktif güçlere, Yemen halkının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarılması için yardım eli uzatılması çağrısında bulundu.

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
Haliç'te denizde ceset bulunduHaliç'te denizde ceset bulundu
Çökertilen hırsızlık çetesinin mensuplarına tutuklamaÇökertilen hırsızlık çetesinin mensuplarına tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar kik

En Çok Okunan Haberler

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

İlginizi Çekebilir

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Kadıköy'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.