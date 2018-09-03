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Katar, Alman şirketlerine milyarlarca avro yatırım yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Katar, Alman şirketlerine milyarlarca avro yatırım yapacak

BERLİN (AA) - Katar Maliye Bakanı Ali Sherif Al-Emadi, ülkesinin Almanya’da milyarca avroluk yatırım yapacağını bildirdi.

Geçen ay Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağını duyuran Katar, bu kez Almanya'ya yapacağı milyarlarca dolarlık yatırım kararı ile gündeme geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 7 Eylül Cuma günü yapacağı Berlin ziyareti öncesi Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'e konuşan Katar Maliye Bakanı Al-Emadi, söz konusu ziyarette yatırımların açıklanacağını bildirdi.

Al-Emadi, Almanya'yı küresel ekonomide önemli bir oyuncu olarak gördüklerini belirterek, Almanya pazarı hakkında çok iyimser düşündüklerini kaydetti.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) zengini Katar, son 30 yılda Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi Alman şirketlerine 20 milyar avrodan fazla yatırım yaptı.

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar’da, Siemens, Deutsche Bahn ve birçok uluslararası Alman şirketi altyapı projeleri gerçekleştiriyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Körfez bölgesinde baş gösteren krizde, Berlin Katar’ı desteklemişti.

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Almanya Katar Katar Maliye Bakanı Ali Sherif Al-Emadi yatırım

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