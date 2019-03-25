HABER

"Katar ambargodan bu yana yeterlilik projelerinde mucizeler gerçekleştirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

"Katar ambargodan bu yana yeterlilik projelerinde mucizeler gerçekleştirdi"

DOHA (AA) - Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim Al Sani, bazı Arap ülkeleri tarafından 2017 yılından bu yana Katar'a uygulanan ekonomik ambargoya rağmen yeterlilik projelerinde mucizeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katar resmi ajansı QNA'ya açıklamalarda bulunan Bin Casim, ülkesine yaklaşık 2 yıldır uygulanan ambargoyu "zalim ve acımasızca" şeklinde niteleyerek, buna rağmen devletin sanayi sektöründeki genişleme politikasında ciddi bir değişikliğe gittiklerini belirtti.

Bin Casim, "Kısa sürede yeterlilik projelerinin uygulanmasında mucizeler gerçekleştirdik. Ambargonun başlamasından bu yana yerel fabrikalar kurmak için 250'den fazla lisans verdik." ifadelerini kullandı.

Doha yönetimi ülkedeki petrol dışı sanayi yatırımlarını kolaylaştırmak adına vergi muafiyeti, hibe arazi ve yabancılara yüzde yüz mülkiyet hakkı verilmesini içeren teşvik paketi uygulamıştı.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim Al Sani, Kasım 2018'de yaptığı açıklamada bazı Arap ülkeleri tarafından uygulanan ekonomik ambargodan etkilenmediklerini, o tarihten bu yana Katar'da 21 bin yeni şirket kurduklarını dile getirmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Atilla Mayda son yolculuğuna uğurlandıAtilla Mayda son yolculuğuna uğurlandı
Özhan gönüllüleri yaşlıları ziyaret ettiÖzhan gönüllüleri yaşlıları ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar körfez krizi Şeyh Halife bin Casim Al Sani

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.