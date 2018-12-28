Katar anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan kanun ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ile anlaşmaya dair "protokol" ve "mektuplar"ın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu anlaşma 18 Aralık 2016 tarihinde Trabzon'da imzalanmıştı.

